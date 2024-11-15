«Даллас» крупно обыграл «Бостон», Дадонов оформил дубль
«Даллас» на своем льду переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.
Авторами голов «Старз» стали Мэтт Дюшейн, Логан Стэнковен, Оскар Бек, Роопе Хинц, Мэйсон Марчмент и оформивший дубль российский нападающий Евгений Дадонов.
В нынешнем сезоне на счету 35-летнего россиянина 6 (3+3) очков в 15 встречах.
За «Брюинз» шайбы забросили Чарли Койл и Дэвид Пастрняк.
«Даллас» с 20 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Бостон» с 18 очками расположился на 7-й строчке «Востока».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Бостон» — 7:2 (2:1, 3:0, 2:1)
Голы: Дюшейн — 9 (Марчмент, Сегин), 1:09 — 1:0. Дадонов — 3 (буллит), 6:36 — 2:0. Койл — 3 (Фредерик, Лорей), 17:48 — 2:1. Стэнковен — 4 (Бенн, Харли), 34:15 — 3:1. Бек — 1 (Блэкуэлл, Линделл), 35:56 — 4:1. Дадонов — 4 (Стил, Бек), 39:49 — 5:1. Хинтц — 6 (Робертсон, Смит), 40:47 — 6:1. Пастрняк — 8 (Гики), 43:35 — 6:2. Марчмент — 4 (Сегин, Дюшен), 57:19 — 7:2.
Вратари: Эттингер — Суэймен.
Штраф: 9 — 19.
Броски: 38 (10+15+13) — 25 (11+6+8).
Наши: Дадонов (15.10/3/+3), Любушкин (17.51/0/0) — Задоров (19.23/0/-2).
15 ноября. Даллас. American Airlines Center. 18 532 зрителя.
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