Шайба Радулова помогла «Далласу» обыграть «Бостон», у Гурьянова две результативные передачи

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Бостон» со счетом 6:1.

В составе «Старз» Александр Радулов забросил вторую шайбу в сезоне, прервав безголевую серию из 28 игр, Денис Гурьянов отметился двумя результативными передачами.

После этого матча «Даллас» с 48 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Бостон» с 53 очками — на восьмой строчке Востока.