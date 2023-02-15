Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:28

«Бостон» в овертайме переиграл «Даллас»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Бостон» на выезде выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Старз» потерпели второе поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Бостон» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Холл — 16 (Линдхольм, Крейчи), 10:33 — 0:1. Хинтц — 23 (Робертсон, Павелски), 13:11 — 1:1. Робертсон — 34 (Павелски), 24:17 — 2:1. Заха — 12 (Карло, Пастрняк), 50:12 — 2:2. Пастрняк — 39 (Макэвой, Заха), 63:44 — 2:3.

Вратари: Эттингер — Ульмарк.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 31 (6+10+9+6) — 37 (15+9+12+1).

Наши: Гурьянов (9.04/2/0) — -.

15 февраля. Даллас. American Airlines Center. 18 532 зрителя.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Даллас Старз
1
Читайте также
Мазепин доехал до подиума в новой серии после скандалов. Другие россияне гоняют за островное государство размером с город
Украинские футболисты напали на игроков «Шинника» в турецком отеле. Что об этом известно
ВС РФ нанесли удары по стратегическим целям в районе Угледара
Япония купит у США ракеты Tomahawk самой последней модификации
Армия Франции столкнулась с нехваткой боеприпасов на фоне помощи Киеву
Sky News сообщил о смерти еще одного британского наемника на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ, 15 февраля: «Вашингтон» проиграл «Каролине», «Колорадо» играет с «Тампой»

Наместников забросил 5-ю шайбу в сезоне НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 53 35 18 78
2 Нью-Джерси 53 35 18 75
3 Рейнджерс 53 31 22 70
4 Вашингтон 56 28 28 62
5 Питтсбург 52 26 26 61
6 Айлендерс 57 27 30 61
7 Филадельфия 55 22 33 54
8 Коламбус 54 16 38 36
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 53 40 13 85
2 Торонто 54 32 22 72
3 Тампа-Бэй 52 34 18 70
4 Флорида 57 27 30 60
5 Баффало 52 26 26 56
6 Детройт 52 24 28 56
7 Оттава 53 26 27 55
8 Монреаль 54 23 31 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 55 30 25 71
2 Виннипег 54 34 20 69
3 Миннесота 53 28 25 61
4 Колорадо 51 28 23 60
5 Нэшвилл 51 25 26 56
6 Сент-Луис 53 25 28 53
7 Аризона 54 18 36 44
8 Чикаго 52 16 36 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 54 32 22 68
2 Лос-Анджелес 55 30 25 67
3 Сиэтл 54 30 24 66
4 Эдмонтон 54 30 24 65
5 Калгари 54 25 29 61
6 Ванкувер 54 21 33 46
7 Сан-Хосе 54 17 37 45
8 Анахайм 54 17 37 40
Результаты / календарь
31.01
1.02
2.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
15.02 03:00
Вашингтон – Каролина
 2 : 3
15.02 03:00
Коламбус – Нью-Джерси
 2 : 3
15.02 03:00
Монреаль – Чикаго
 4 : 0
15.02 03:30
Айлендерс – Оттава
 2 : 3 Б
15.02 04:00
Виннипег – Сиэтл
 3 : 2 Б
15.02 04:00
Сент-Луис – Флорида
 6 : 2
15.02 04:30
Даллас – Бостон
 2 : 3 ОТ
15.02 05:00
Колорадо – Тампа-Бэй
 - : -
15.02 06:30
Сан-Хосе – Питтсбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 97
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 52 79
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 52 77
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 53 39
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

52 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 34 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 23 2.17
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 41 2.23
Новости
RSS RSS
Все новости