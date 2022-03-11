«Даллас» близок к продлению контракта с Павелски

«Даллас» намерен продлить контракт с нападающим Джо Павелски. Стороны близки к заключению соглашения, сообщает журналист Давид Паньотта.

Летом у 37-летнего Павелски истекает срок действующего контракта, по которому он получает 7 миллионов долларов в год. Он может выйти на рынок свободных агентов.

В этом регулярном чемпионате Павелски провел 56 матчей и набрал 59 (22+37) очков при показателе полезности «плюс 14».