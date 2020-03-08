«Даллас» без Радулова потерпел пятое поражение подряд

«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Нэшвиллу» — 0:1. Гол на счету Райана Эллиса. Хозяева потерпели пятое поражение подряд.

Александр Радулов пропускал встречу. На счету Дениса Гурьянова 3 броска в створ и 2 силовых приема за 16.27 на льду.

У Якова Тренина 2 минуты штрафа и силовой прием за 8.36.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нэшвилл» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Эллис — 8 (бол., Дюшен, Арвидссон), 30:29 — 0:1.

Вратари: Бишоп (57:59) — Сарос.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 37 (9+14+14) — 23 (7+11+5).

Наши: Гурьянов (16.27/3/0) — Тренин (8.36/0/0).

7 марта. Даллас. American Airlines Center.