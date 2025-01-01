«Даллас» выиграл у «Баффало», Робертсон набрал три очка

«Даллас» дома победил «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев 3 (1+2) очка набрал Джейсон Робертсон. У гостей голы забили Джейсон Закер и Бек Маленстин.

«Даллас» набрал 45 очков и занимает 7-е место в таблице Западной конференции. «Баффало» с 32 очками — на 16-й строчке «Востока».