Шайба Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Баффало»

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Баффало» со счетом 4:2.

В составе «Старз» Денис Гурьянов отличился заброшенной шайбой, у Александра Радулова результативная передача.

После этого матча «Даллас» с 61 очком занимает восьмое место в Западной конференции, «Баффало» с 40 очками — на 15-й строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Баффало» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Голы: Раффль — 5 (Факса, Хейсканен), 12:35 — 1:0. Хинтц — 23 (Павелски, Харли), 26:34 — 2:0. Томпсон — 22 (Скиннер, Самуэльссон), 28:23 — 2:1. Раффль — 6 (Сегин, Радулов), 36:16 — 3:1. Гурьянов — 8 (бол., Линделл, Бенн), 48:56 — 4:1. Икин — 4 (Хагг), 54:02 — 4:2.

Вратари: Эттингер — Андерсон (58:12).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 31 (18+8+5) — 40 (6+11+23).

Наши: Гурьянов (14.46/1/0), Радулов (11.58/0/+1) — -.

27 февраля. Даллас. American Airlines Center.