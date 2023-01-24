«Баффало» обыграл «Даллас» в овертайме и одержал третью победу подряд

«Баффало» обыграл «Даллас» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В основное время у гостей отличились Расмус Далин и Виктор Олофссон, у хозяев забросили Джейми Бенн и Джейсон Робертсон.

Автором победной шайбы в овертайме стал защитник «Баффало» Оуэн Пауэр.

«Даллас» продолжает лидировать в таблице Западной конференции с 64 очками в 49 матчах, «Баффало» поднялся на девятую строчку Востока с 51 очком в 46 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Баффало» — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Бенн — 19 (бол., Хинтц, Павелски), 1:48 — 1:0. Далин — 14 (Миттельштадт), 11:29 — 1:1. Олофссон — 22 (Скиннер, Томпсон), 41:44 — 1:2. Робертсон — 32 (Павелски), 45:58 — 2:2. Пауэр — 1 (Томпсон, Так), 60:56 — 2:3.

Вратари: Эттингер — Андерсон.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 31 (14+7+10+0) — 25 (8+9+6+2).

Наши: Гурьянов (12.00/3/0) — Любушкин (13.28/0/-1).

24 января. Даллас. American Airlines Center. 18134 зрителя.