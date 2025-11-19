«Даллас» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» на выезде обыграли «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Команда из Нью-Йорка с 24 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Старз» с 27 очками — на 2-й строчке «Запада».