«Даллас» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Старз» одержали вторую победу подряд на старте сезона, а команда из Нью-Йорка потерпела два поражения.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 24 из 26 бросков по своим воротам. Илья Любушкин и Евгений Дадонов из «Старз» результативными действиями не отметились.