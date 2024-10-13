«Даллас» обыграл «Айлендерс»

«Даллас» переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Старз» одержали вторую победу подряд на старте сезона, а команда из Нью-Йорка потерпела два поражения.