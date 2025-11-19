Хоккей
Сегодня, 06:59

«Айлендерс» на выезде обыграли «Даллас»

Сергей Ярошенко

«Айлендерс» на выезде обыграли «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У гостей по шайбе забросили Калум Ритчи, Бо Хорват и Кайл Палмьери. У хозяев дубль на счету Джейсона Робертсона.

Команда из Нью-Йорка набрала 24 очка и занимают пятое место в турнирной таблице Воточной конференции, «Старз» с 27 очками — на 2-й строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат
19 ноября, 04:00. American Airlines Center (Даллас)
Даллас
Айлендерс
