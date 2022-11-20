30 сэйвов Варламова не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Далласом»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» обыграл «Айлендерс» со счетом 5:2.
В составе победителей отличились Радек Факса, Джейми Бенн, Мэйсон Марчмент, Джейсон Робертсон и Яни Хаканпяя.
У гостей две шайбы забросил Мэтью Барзал. У российского защитника Александра Романова голевая передача, голкипер Семен Варламов отразил 30 бросков из 34.
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«Даллас» — «Айлендерс» — 5:2 (0:0, 2:2, 3:0)
Голы: Барзал — 1 (Романов, Вальстрем), 21:30 — 0:1. Факса — 2 (Сегин, Бенн), 26:57 — 1:1. Барзал — 2 (бол., Нельсон, Ли), 34:19 — 1:2. Марчмент — 6 (Бенн, Миллер), 34:59 — 2:2. Бенн — 8 (Марчмент, Сегин), 48:17 — 3:2. Робертсон — 12 (Павелски), 56:27 — 4:2. Хаканпяя — 3 (п.в., Эттингер), 59:39 — 5:2.
Вратари: Эттингер — Варламов (57:28 — 59:39).
Штраф: 10 — 4.
Броски: 35 (13+13+9) — 29 (9+10+10).
Наши: — - Романов (17.46/2/-1).
20 ноября. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|18
|15
|3
|30
|2
|Каролина
|18
|10
|8
|23
|3
|Айлендерс
|19
|11
|8
|22
|4
|Рейнджерс
|18
|8
|10
|20
|5
|Питтсбург
|18
|8
|10
|19
|6
|Филадельфия
|18
|7
|11
|18
|7
|Вашингтон
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|17
|6
|11
|13
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|18
|16
|2
|32
|2
|Торонто
|19
|10
|9
|24
|3
|Тампа-Бэй
|18
|11
|7
|23
|4
|Детройт
|18
|9
|9
|22
|5
|Флорида
|18
|9
|9
|20
|6
|Монреаль
|18
|9
|9
|19
|7
|Баффало
|18
|7
|11
|14
|8
|Оттава
|17
|6
|11
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|18
|11
|7
|24
|2
|Виннипег
|16
|10
|6
|21
|3
|Колорадо
|16
|10
|6
|21
|4
|Сент-Луис
|17
|9
|8
|18
|5
|Нэшвилл
|18
|8
|10
|18
|6
|Миннесота
|18
|8
|10
|18
|7
|Чикаго
|17
|6
|11
|15
|8
|Аризона
|16
|6
|10
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|14
|4
|28
|2
|Лос-Анджелес
|20
|11
|9
|23
|3
|Сиэтл
|17
|9
|8
|21
|4
|Эдмонтон
|17
|9
|8
|18
|5
|Калгари
|17
|8
|9
|18
|6
|Ванкувер
|18
|6
|12
|15
|7
|Сан-Хосе
|19
|6
|13
|15
|8
|Анахайм
|18
|5
|13
|11
|20.11
|00:00
|
Флорида – Калгари
|4 : 5 Б
|20.11
|03:00
|
Бостон – Чикаго
|6 : 1
|20.11
|03:00
|
Вашингтон – Колорадо
|0 : 4
|20.11
|03:00
|
Виннипег – Питтсбург
|0 : 3
|20.11
|03:00
|
Коламбус – Детройт
|1 : 6
|20.11
|03:00
|
Монреаль – Филадельфия
|5 : 4 Б
|20.11
|03:00
|
Торонто – Баффало
|5 : 2
|20.11
|04:00
|
Даллас – Айлендерс
|5 : 2
|20.11
|04:00
|
Миннесота – Каролина
|2 : 1 ОТ
|20.11
|04:00
|
Нэшвилл – Тампа-Бэй
|2 : 3 ОТ
|20.11
|04:00
|
Сент-Луис – Анахайм
|6 : 2
|20.11
|06:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|- : -
|20.11
|06:00
|
Эдмонтон – Вегас
|- : -
|20.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|17
|32
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|19
|28
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|17
|28
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|17
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|18
|13
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|18
|12
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|14
|1.89
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|13
|2.07
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|11
|2.09