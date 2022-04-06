«Даллас» победил «Айлендерс»

Читать «СЭ» в

«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Айлендерс» со счетом 3:2. Победный гол забил Радек Факса.

Российский голкипер Айлендерс Семен Варламов отразил 37 из 40 бросков.

«Даллас» занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Айлендерс» — девятый на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Айлендерс» — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Голы: Студенич — 2 (Хейсканен, Бенн), 7:29 — 1:0. Пажо — 14 (Добсон, Бэйли), 11:47 — 1:1. Сегин — 20 (Хенли, Клингберг), 19:13 — 2:1. Нельсон — 33 (Добсон), 20:31 — 2:2. Факса — 5 (мен., Гленденинг), 30:29 — 3:2.

Вратари: Эттингер — Варламов (57:51 — 58:06, 58:11).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 40 (18+11+11) — 21 (7+3+11).

Наши: Наместников (13.30/1/0), Радулов (11.02/1/0) — -.

6 апреля. Даллас. American Airlines Center.