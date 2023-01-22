«Даллас» победил «Аризону» всухую и вернулся на первое место в Западной конференции
«Даллас» обыграл «Аризону» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.
У хозяев сделал дубль Радек Факса, по одной шайбе у Джейми Бенна и Уайатта Джонстона.
Благодаря этой победе «Старз» опередили «Виннипег» (61 очко в 47 играх) и вернулись на первое место в таблице Западной конференции с 63 очками в 48 матчах. «Аризона» занимает 14-ю строчку с 33 очками в 46 встречах.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Аризона» — 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)
Голы: Факса — 5 (Гурьянов, Хаканпяя), 2:36 — 1:0. Бенн — 18 (бол., Робертсон, Хейсканен), 4:52 — 2:0. Факса — 6 (Олофссон, Линделл), 13:17 — 3:0. Джонстон — 12 (Хейсканен, Миллер), 34:32 — 4:0.
Вратари: Эттингер — Ингрэм.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 39 (17+10+12) — 33 (13+11+9).
Наши: Гурьянов (13.23/3/+2) — -.
22 января. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|46
|29
|17
|66
|2
|Нью-Джерси
|45
|29
|16
|62
|3
|Рейнджерс
|46
|25
|21
|57
|4
|Вашингтон
|48
|25
|23
|56
|5
|Питтсбург
|45
|23
|22
|53
|6
|Айлендерс
|48
|23
|25
|51
|7
|Филадельфия
|47
|20
|27
|47
|8
|Коламбус
|46
|14
|32
|30
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|45
|36
|9
|76
|2
|Торонто
|47
|28
|19
|64
|3
|Тампа-Бэй
|45
|29
|16
|59
|4
|Флорида
|48
|23
|25
|51
|5
|Баффало
|45
|23
|22
|49
|6
|Детройт
|45
|19
|26
|46
|7
|Оттава
|46
|20
|26
|43
|8
|Монреаль
|47
|20
|27
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|48
|28
|20
|63
|2
|Виннипег
|47
|30
|17
|61
|3
|Миннесота
|45
|25
|20
|54
|4
|Колорадо
|44
|24
|20
|51
|5
|Нэшвилл
|46
|22
|24
|50
|6
|Сент-Луис
|47
|23
|24
|49
|7
|Аризона
|46
|14
|32
|33
|8
|Чикаго
|44
|14
|30
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|45
|27
|18
|58
|2
|Вегас
|46
|28
|18
|58
|3
|Лос-Анджелес
|48
|25
|23
|56
|4
|Эдмонтон
|47
|26
|21
|55
|5
|Калгари
|47
|22
|25
|53
|6
|Ванкувер
|45
|18
|27
|39
|7
|Сан-Хосе
|47
|14
|33
|37
|8
|Анахайм
|47
|13
|34
|31
|22.01
|02:00
|
Флорида – Миннесота
|5 : 3
|22.01
|03:00
|
Детройт – Филадельфия
|1 : 2
|22.01
|03:00
|
Коламбус – Сан-Хосе
|5 : 3
|22.01
|03:00
|
Монреаль – Торонто
|3 : 2 ОТ
|22.01
|03:00
|
Оттава – Виннипег
|1 : 5
|22.01
|03:30
|
Айлендерс – Каролина
|2 : 5
|22.01
|04:00
|
Даллас – Аризона
|4 : 0
|22.01
|04:00
|
Нэшвилл – Лос-Анджелес
|5 : 3
|22.01
|04:00
|
Сент-Луис – Чикаго
|3 : 5
|22.01
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|- : -
|22.01
|06:00
|
Вегас – Вашингтон
|- : -
|22.01
|06:00
|
Сиэтл – Колорадо
|- : -
|22.01
|22:00
|
Нью-Джерси – Питтсбург
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|86
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|72
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|45
|66
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|39
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|35
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|45
|32
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|29
|1.88
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|20
|2.16
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|35
|2.20