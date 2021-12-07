Две передачи Радулова помогли «Далласу» обыграть «Аризону»

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 4:1.

В составе «Старз» отличились Роопе Хинтц, Джейкоб Петерсон и Джейми Бенн, который оформил дубль. У «Койотс» единственная шайба на счету Шейна Гостисбехера.

Форвард «Далласа» Александр Радулов сделал две результативные передачи, у Дениса Гурьянова один ассист.

После этого матча «Даллас» с 28 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Аризона» с 12 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Аризона» — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Голы: Хинтц — 10 (Робертсон), 13:48 — 1:0. Гостисбеер — 4 (Келлер, Кессел), 23:09 — 1:1. Петерсон — 4 (Радулов, Бенн), 49:01 — 2:1. Бенн — 7 (бол., Гурьянов, Сутер), 55:14 — 3:1. Бенн — 8 (Радулов), 57:08 — 4:1.

Вратари: Холтби — Уэджвуд.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 27 (7+8+12) — 19 (9+5+5).

Наши: Гурьянов (13.17/2/0), Радулов (19.05/0/+2) — Любушкин (19.20/0/-1).

7 декабря. Даллас. American Airlines Center.