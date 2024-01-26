«Даллас» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

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«Даллас» переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Даллас» набрал 64 очка и занимает 4-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 14-й строчке — 34 очка.