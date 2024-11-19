«Даллас» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» в гостях переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Авторами голов «Дакс» стали Олен Целльвегер, Бретт Лисон, Каттер Готье и Джексон ЛаКомбе.

За «Старз» шайбы забросили Эса Линделль и Мэтт Дюшейн.

«Даллас» набрал 22 очка и расположился на 5-й строчке Западной конференции, а «Анахайм» с 16 очками занимает 13-е место.