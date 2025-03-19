«Даллас» — «Анахайм»: видеообзор матча

«Даллас» дома победил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

«Даллас» набрал 89 очков в 67 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 12-й строчке — 66 очков в 68 играх.