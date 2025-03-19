«Даллас» в овертайме переиграл «Анахайм», Минтюков сделал голевую передачу
«Даллас» выиграл у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.
Российский защитник «Дакс» Павел Минтюков отметился голевой передачей. Теперь у него 16 (5+11) очков в 56 играх этого сезона.
«Даллас» набрал 89 очков в 67 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 12-й строчке — 66 очков в 68 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Анахайм» — 4:3 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 1:0)
Голы: Джонстон — 25 (бол., Харли, Хинтц), 11:42 — 1:0. Нестеренко — 3 (Минтюков, Мактавиш), 22:48 — 1:1. Гранлунд — 17 (Дюшен, Марчмент), 24:25 — 2:1. Карлссон — 15 (бол., Строум, Терри), 33:03 — 2:2. Карлссон — 16 (буллит), 39:20 — 2:3. Харли — 13 (Бенн, Бурк), 44:37 — 3:3. Гранлунд — 18 (Харли, Хинтц), 62:32 — 4:3.
Вратари: Эттингер — Достал.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 31 (9+15+4+3) — 25 (2+16+6+1).
Наши: Любушкин (18.49/0/+1) — Минтюков (12.25/1/+1).
19 марта. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
