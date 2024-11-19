Даллас — Анахайм: результат матча НХЛ 19 ноября 2024 года
«Анахайм» победил «Даллас» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
Заброшенными шайбами за «Дакс» отметились Олен Целльвегер, Бретт Лисон, Каттер Готье и Джексон ЛаКомбе. Российский защитник Павел Минтюков отдал результативный пас.
В текущем сезоне 20-летний россиянин набрал 4 (3+1) очка в 15 встречах.
За «Старз» отличились Эса Линделль и Мэтт Дюшейн.
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«Даллас» — «Анахайм» — 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
Голы: Зеллвегер — 4 (Строум), 0:56 — 0:1. Лисон — 2 (Минтюков, Гудас), 5:44 — 0:2. Готье — 2 (бол., Лисон, Киллорн), 27:39 — 0:3. Линделл — 2 (Бурк, Бенн), 43:31 — 1:3. Дюшен — 10 (Сегин, Марчмент), 52:08 — 2:3. Лакомб — 2 (Лисон, Готье), 54:32 — 2:4.
Вратари: Десмит (57:22) — Достал.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 36 (9+11+16) — 28 (11+6+11).
Наши: Дадонов (13.34/0/0), Любушкин (15.23/1/0) — Минтюков (20.30/0/-1).
19 ноября. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
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