«Даллас» разгромил «Анахайм» благодаря хет-трику Робертсона
«Даллас» дома разгромил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.
В составе «Старз» хет-трик на счету Джейсона Робертсона, еще по одной шайбе забили Джоэл Кивиранта и Уайатт Джонстон.
«Даллас» с 32 очками занимает второе место за Западе. У «Анахайма» 14 очков и последнее место.
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«Даллас» — «Анахайм» — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Голы: Робертсон — 20 (Хинтц, Миллер), 4:13 — 1:0. Робертсон — 21 (бол., Хейсканен, Павелски), 27:43 — 2:0. Кивиранта — 4 (Хейсканен, Сегин), 31:09 — 3:0. Робертсон — 22 (бол., Хейсканен, Хинтц), 41:23 — 4:0. Джонстон — 7 (Хаканпяя), 51:23 — 5:0.
Нереализованный буллит: Бенн (Даллас), 57:31.
Вратари: Эттингер — Столарз.
Штраф: 21 — 13.
Броски: 41 (10+16+15) — 31 (12+10+9).
Наши: Гурьянов (11.53/0/0) — Куликов (17.44/2/0).
2 декабря. Даллас. American Airlines Center. 18012 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|24
|19
|5
|39
|2
|Каролина
|24
|13
|11
|31
|3
|Айлендерс
|24
|15
|9
|30
|4
|Питтсбург
|24
|12
|12
|28
|5
|Рейнджерс
|24
|11
|13
|26
|6
|Вашингтон
|24
|10
|14
|23
|7
|Филадельфия
|24
|8
|16
|21
|8
|Коламбус
|21
|7
|14
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|22
|19
|3
|38
|2
|Торонто
|25
|15
|10
|35
|3
|Тампа-Бэй
|23
|14
|9
|29
|4
|Детройт
|22
|11
|11
|27
|5
|Флорида
|23
|10
|13
|24
|6
|Монреаль
|22
|11
|11
|23
|7
|Баффало
|24
|10
|14
|21
|8
|Оттава
|22
|8
|14
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|24
|14
|10
|32
|2
|Виннипег
|21
|14
|7
|29
|3
|Колорадо
|21
|13
|8
|27
|4
|Миннесота
|22
|11
|11
|24
|5
|Нэшвилл
|22
|11
|11
|24
|6
|Сент-Луис
|23
|11
|12
|22
|7
|Аризона
|20
|7
|13
|17
|8
|Чикаго
|22
|6
|16
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|25
|17
|8
|35
|2
|Сиэтл
|22
|14
|8
|31
|3
|Лос-Анджелес
|25
|12
|13
|28
|4
|Эдмонтон
|24
|13
|11
|26
|5
|Калгари
|22
|10
|12
|23
|6
|Ванкувер
|23
|9
|14
|21
|7
|Сан-Хосе
|26
|8
|18
|20
|8
|Анахайм
|24
|6
|18
|14
|2.12
|03:00
|
Баффало – Колорадо
|4 : 6
|2.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Нэшвилл
|3 : 4 ОТ
|2.12
|03:00
|
Питтсбург – Вегас
|4 : 3
|2.12
|03:00
|
Филадельфия – Тампа-Бэй
|1 : 4
|2.12
|04:00
|
Миннесота – Эдмонтон
|5 : 3
|2.12
|04:00
|
Сент-Луис – Каролина
|4 : 6
|2.12
|04:30
|
Даллас – Анахайм
|5 : 0
|2.12
|05:00
|
Калгари – Монреаль
|1 : 2
|2.12
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|- : -
|2.12
|06:00
|
Сиэтл – Вашингтон
|- : -
|2.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Аризона
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|24
|43
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|24
|38
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|23
|36
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|24
|19
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|23
|19
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|24
|16
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|17
|2.18