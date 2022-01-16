«Даллас» активно ищет варианты обмена Клинберга
«Даллас» активизировал усилия по обмену защитника Джона Клингберга, сообщает инсайдер Sportsnet Джефф Марек.
Ранее появилась информация, что «Звезды» хотят получить за него пик первого раунда драфта, а также двух перспективных молодых игроков.
Швед выступает за «Старз» с 2014 года. Следующим летом истекает срок его 7-летнего контракта с кэпхитом 4,25 миллиона долларов. 29-летний игрок может стать неограниченно свободным агентом.
В нынешнем сезоне Клинберг набрал 17 (1+16) очков в 29 матчах при показателе полезности «минус 11».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|39
|25
|14
|54
|2
|Каролина
|35
|25
|10
|52
|3
|Вашингтон
|38
|21
|17
|51
|4
|Питтсбург
|37
|22
|15
|49
|5
|Коламбус
|36
|17
|19
|35
|6
|Нью-Джерси
|37
|14
|23
|33
|7
|Филадельфия
|37
|13
|24
|33
|8
|Айлендерс
|30
|11
|19
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|38
|26
|12
|57
|2
|Тампа-Бэй
|40
|26
|14
|57
|3
|Торонто
|36
|24
|12
|51
|4
|Бостон
|35
|22
|13
|46
|5
|Детройт
|39
|17
|22
|39
|6
|Баффало
|37
|11
|26
|28
|7
|Оттава
|31
|11
|20
|24
|8
|Монреаль
|36
|7
|29
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|35
|24
|11
|51
|2
|Нэшвилл
|39
|24
|15
|51
|3
|Сент-Луис
|38
|22
|16
|49
|4
|Миннесота
|34
|22
|12
|46
|5
|Виннипег
|34
|17
|17
|39
|6
|Даллас
|35
|18
|17
|38
|7
|Чикаго
|38
|15
|23
|35
|8
|Аризона
|36
|8
|28
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|23
|16
|48
|2
|Лос-Анджелес
|38
|20
|18
|45
|3
|Анахайм
|41
|19
|22
|45
|4
|Сан-Хосе
|39
|20
|19
|42
|5
|Калгари
|34
|17
|17
|40
|6
|Эдмонтон
|35
|18
|17
|38
|7
|Ванкувер
|37
|16
|21
|35
|8
|Сиэтл
|37
|10
|27
|24
Результаты / календарь
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
|16.01
|02:00
|
Флорида – Коламбус
|9 : 2
|16.01
|03:00
|
Виннипег – Оттава
|- : -
|16.01
|03:00
|
Детройт – Баффало
|4 : 0
|16.01
|03:00
|
Сент-Луис – Торонто
|5 : 6
|16.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Даллас
|3 : 1
|16.01
|03:00
|
Филадельфия – Рейнджерс
|2 : 3
|16.01
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|3 : 0
|16.01
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|0 : 5
|16.01
|06:00
|
Эдмонтон – Оттава
|4 : 6
|16.01
|06:00
|
Калгари – Вегас
|- : -
|16.01
|06:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|1 : 3
|16.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Питтсбург
|1 : 2 ОТ
|16.01
|22:00
|
Вашингтон – Ванкувер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|54
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|38
|53
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|53
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|26
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|38
|25
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|25
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|23
|1.99
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|29
|2.05
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|25
|2.07
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