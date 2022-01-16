«Даллас» активно ищет варианты обмена Клинберга

«Даллас» активизировал усилия по обмену защитника Джона Клингберга, сообщает инсайдер Sportsnet Джефф Марек.

Ранее появилась информация, что «Звезды» хотят получить за него пик первого раунда драфта, а также двух перспективных молодых игроков.

Швед выступает за «Старз» с 2014 года. Следующим летом истекает срок его 7-летнего контракта с кэпхитом 4,25 миллиона долларов. 29-летний игрок может стать неограниченно свободным агентом.

В нынешнем сезоне Клинберг набрал 17 (1+16) очков в 29 матчах при показателе полезности «минус 11».