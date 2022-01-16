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Сегодня, 15:52

«Даллас» активно ищет варианты обмена Клинберга

Иван Шитик
Корреспондент

«Даллас» активизировал усилия по обмену защитника Джона Клингберга, сообщает инсайдер Sportsnet Джефф Марек.

Ранее появилась информация, что «Звезды» хотят получить за него пик первого раунда драфта, а также двух перспективных молодых игроков.

Швед выступает за «Старз» с 2014 года. Следующим летом истекает срок его 7-летнего контракта с кэпхитом 4,25 миллиона долларов. 29-летний игрок может стать неограниченно свободным агентом.

В нынешнем сезоне Клинберг набрал 17 (1+16) очков в 29 матчах при показателе полезности «минус 11».

ХК Даллас Старз
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8 Айлендерс 30 11 19 28
Атлантический дивизион И В П О
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2 Тампа-Бэй 40 26 14 57
3 Торонто 36 24 12 51
4 Бостон 35 22 13 46
5 Детройт 39 17 22 39
6 Баффало 37 11 26 28
7 Оттава 31 11 20 24
8 Монреаль 36 7 29 19
Центральный дивизион И В П О
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2 Нэшвилл 39 24 15 51
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1 Вегас 39 23 16 48
2 Лос-Анджелес 38 20 18 45
3 Анахайм 41 19 22 45
4 Сан-Хосе 39 20 19 42
5 Калгари 34 17 17 40
6 Эдмонтон 35 18 17 38
7 Ванкувер 37 16 21 35
8 Сиэтл 37 10 27 24
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Эдмонтон

 35 26
Александр Овечкин

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Вашингтон

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Остон Мэттьюс

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