«Даллас» одержал победу над «Рейнджерс»
«Даллас» на своем льду обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
За хозяев в этой встрече голы забили Джейми Бенн, Джо Павелски, Мэйсон Маршмент, Тайлер Сегин, Сэм Стил и Роопе Хинтц. У гостей заброшенными шайбами отметились Винсент Трошек, Каапо Какко и Барклай Гудроу.
«Даллас» с 25 очками в 17 матчах занимает второе место в таблице Западной конференции. «Рейнджерс» идет вторым на «Востоке» (25 очков за 16 игр).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Рейнджерс» — 6:3 (0:1, 1:1, 5:1)
Голы: Трочек — 5 (бол., Крайдер, Густафссон), 16:25 — 0:1. Какко — 2 (Бонино, Труба), 33:38 — 0:2. Бенн — 4 (Павелски, Хинтц), 34:23 — 1:2. Павелски — 8 (Хейсканен, Хинтц), 41:01 — 2:2. Марчмент — 4 (бол., Джонстон, Дюшен), 47:06 — 3:2. Сегин — 6 (Марчмент), 48:24 — 4:2. Стил — 1 (мен., п.в.), 56:30 — 5:2. Хинтц — 7 (мен., п.в., Сегин), 57:04 — 6:2. Гудроу — 1 (Шнайдер, Труба), 59:44 — 6:3.
Вратари: Уэджвуд — Шестеркин (55:54 — 56:30, 56:37 — 57:04).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 36 (7+10+19) — 33 (16+7+10).
Наши: Дадонов (13.03/1/-1) — Панарин (20.05/2/-3).
21 ноября. Даллас. American Airlines Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|16
|12
|4
|25
|2
|Филадельфия
|18
|10
|8
|21
|3
|Вашингтон
|15
|9
|6
|20
|4
|Каролина
|17
|10
|7
|20
|5
|Питтсбург
|17
|9
|8
|18
|6
|Нью-Джерси
|16
|8
|8
|17
|7
|Айлендерс
|17
|6
|11
|17
|8
|Коламбус
|19
|4
|15
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|17
|13
|4
|29
|2
|Флорида
|18
|12
|6
|25
|3
|Торонто
|17
|10
|7
|22
|4
|Тампа-Бэй
|19
|9
|10
|22
|5
|Детройт
|17
|8
|9
|19
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|8
|Монреаль
|18
|7
|11
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|17
|12
|5
|25
|2
|Колорадо
|17
|11
|6
|22
|3
|Виннипег
|17
|10
|7
|22
|4
|Сент-Луис
|17
|9
|8
|19
|5
|Аризона
|17
|8
|9
|18
|6
|Нэшвилл
|17
|7
|10
|14
|7
|Миннесота
|17
|5
|12
|14
|8
|Чикаго
|16
|5
|11
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|19
|13
|6
|28
|2
|Ванкувер
|18
|12
|6
|25
|3
|Лос-Анджелес
|16
|10
|6
|23
|4
|Анахайм
|18
|9
|9
|18
|5
|Сиэтл
|19
|7
|12
|18
|6
|Калгари
|17
|6
|11
|15
|7
|Эдмонтон
|17
|5
|12
|11
|8
|Сан-Хосе
|17
|3
|14
|7
|21.11
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|5 : 3
|21.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Бостон
|5 : 4 ОТ
|21.11
|04:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|4 : 3
|21.11
|04:00
|
Даллас – Рейнджерс
|6 : 3
|21.11
|05:00
|
Аризона – Лос-Анджелес
|- : -
|21.11
|06:00
|
Сиэтл – Калгари
|- : -
|21.11
|06:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|17
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|18
|28
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|18
|28
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|17
|14
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|17
|14
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|18
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Неделькович
Питтсбург
|3
|2
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|6
|2.01