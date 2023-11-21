«Даллас» одержал победу над «Рейнджерс»

«Даллас» на своем льду обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

За хозяев в этой встрече голы забили Джейми Бенн, Джо Павелски, Мэйсон Маршмент, Тайлер Сегин, Сэм Стил и Роопе Хинтц. У гостей заброшенными шайбами отметились Винсент Трошек, Каапо Какко и Барклай Гудроу.

«Даллас» с 25 очками в 17 матчах занимает второе место в таблице Западной конференции. «Рейнджерс» идет вторым на «Востоке» (25 очков за 16 игр).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Рейнджерс» — 6:3 (0:1, 1:1, 5:1)

Голы: Трочек — 5 (бол., Крайдер, Густафссон), 16:25 — 0:1. Какко — 2 (Бонино, Труба), 33:38 — 0:2. Бенн — 4 (Павелски, Хинтц), 34:23 — 1:2. Павелски — 8 (Хейсканен, Хинтц), 41:01 — 2:2. Марчмент — 4 (бол., Джонстон, Дюшен), 47:06 — 3:2. Сегин — 6 (Марчмент), 48:24 — 4:2. Стил — 1 (мен., п.в.), 56:30 — 5:2. Хинтц — 7 (мен., п.в., Сегин), 57:04 — 6:2. Гудроу — 1 (Шнайдер, Труба), 59:44 — 6:3.

Вратари: Уэджвуд — Шестеркин (55:54 — 56:30, 56:37 — 57:04).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 36 (7+10+19) — 33 (16+7+10).

Наши: Дадонов (13.03/1/-1) — Панарин (20.05/2/-3).

21 ноября. Даллас. American Airlines Center.