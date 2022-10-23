Далин забивает в пяти стартовых матчах «Баффало». Это рекорд среди защитников НХЛ

Защитник «Баффало» Расмус Далин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

Таким образом, 22-летний швед забил в пятом стартовом матче подряд. Это рекорд для защитников в НХЛ.

Далин был выбран «Баффало» первым номером на драфте-2018. На данный момент защитник набрал 7 (5+2) очков в пяти матчах сезона.