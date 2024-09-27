Далин назначен новым капитаном «Баффало»

«Баффало» на официальном сайте объявил, что капитаном команды в новом сезоне будет защитник Расмус Далин. 24-летний швед с 2018 года выступает за команду.

Далин был выбран «Сэйбрз» под 1-м номером на драфте НХЛ в 2018 году. В октябре 2023-го он подписал с клубом новый восьмилетний контракт на 88 миллионов долларов.

Вице-капитанами «Баффало» в сезоне-2024/25 будут Алекс Так, Дилан Козенс, Тейдж Томпсон и Маттиас Самуэльссон.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября двумя матчами в Праге.