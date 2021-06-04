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Далин начал переговоры с «Баффало» по новому контракту

17:42
Расмус Далин. Фото ХК «Баффало».
Расмус Далин. Фото ХК «Баффало».
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Защитник Расмус Далин начал переговоры по новому контракту с «Баффало». У него закончился срок контракта новичка, и он получает статус ограниченно свободного агента, сообщает журналист Йохан Фогль.

Далин был выбран «Баффало» под общим первым номером на драфте-2018.

В прошедшем сезоне 21-летний швед провел 56 матчей и набрал 23 (5+18) очка при показателе полезности «-36».

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