Далин начал переговоры с «Баффало» по новому контракту

Защитник Расмус Далин начал переговоры по новому контракту с «Баффало». У него закончился срок контракта новичка, и он получает статус ограниченно свободного агента, сообщает журналист Йохан Фогль.

Далин был выбран «Баффало» под общим первым номером на драфте-2018.

В прошедшем сезоне 21-летний швед провел 56 матчей и набрал 23 (5+18) очка при показателе полезности «-36».