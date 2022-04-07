Даг Уилсон покидает пост генерального менеджера «Сан-Хосе». Он проработал с командой 19 лет

Даг Уилсон покидает пост генерального менеджера «Сан-Хосе» после 19 лет в клубе

Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Даг Уилсон принял решение оставить свой пост, сообщает сайт «Шаркс». Он проработал в клубе 19 лет.

Уилсон занял пост генерального менеджера «Акул» 13 мая 2003 года. С тех пор клуб выиграл в общей сложности 760 матчей.

Также «Сан-Хосе» с тех пор провел 30 серий в рамках плей-офф. Только у «Питтсбурга» их больше (31) за этот отрезок времени.

При нем «Сан-Хосе» выиграл «Президентс Трофи» (2009 год), пять раз становился первым в Тихоокеанском дивизионе, пять раз доходил до финала плей-офф Западной конференции и единожды играл в финале Кубка Стэнли (2016 год).

Ранее появлялась информация, что 64-летний специалист испытывает проблемы со здоровьем. По ходу нынешнего сезона он отошел от полноценной работы с клубом.