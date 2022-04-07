Даг Уилсон обратился к болельщикам «Сан-Хосе»

Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Даг Уилсон объявил об уходе со своего поста.

«Я хочу поблагодарить Хассо Плэттнера (владелец «Сан-Хосе» — прим. «СЭ») и предыдущих владельцев клуба за то доверие, которое они оказали мне и нашему персоналу. Спасибо тренерам, игрокам, хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку. Я бы не смог так долго исполнять свои обязанности без своей семьи, которая поддерживала меня все это время. Я хочу сосредоточиться на своем здоровье и надеюсь на продолжение своей работы в НХЛ в будущем», — цитирует Уилсона сайт «Шаркс».

Уилсон занимал пост генерального менеджера «Сан-Хосе» с 2003 года, за этот период команда один раз выиграла Президентский кубок, вручаемый за наибольшее количество очков в регулярном чемпионате.

В 2016 году «Сан-Хосе» впервые в истории вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил «Питтсбургу» (2-4 в серии).