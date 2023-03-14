Дадонов забросил третью шайбу за «Даллас»

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

Эта шайба стала для 34-летнего россиянина третьей в составе «Старз». 26 февраля «Монреаль» обменял Дадонова в «Даллас» на другого российского хоккеиста Дениса Гурьянова.

Теперь на счету Дадонова 25 (7+18) очков в 58 матчах сезона-2022/23. Из них 7 (3+4) он набрал в составе «Далласа», за который проводит восьмую игру.