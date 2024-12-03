Дадонов забросил седьмую шайбу в сезоне НХЛ

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Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (2:1).

35-летний хоккеист забросил шайбу на 7-й минуте 2-го периода.

За 24 матча в нынешнем сезоне Дадонов набрал 10 (7+3) очков.

Даллас с 32 очками занимает 4-е место в Западной конференции, «Юта» идет 11-й с 24 очками.