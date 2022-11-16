Дадонов забросил первую шайбу в этом сезоне НХЛ

«Монреаль» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». После двух периодов счет — 1:3.

На 10-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Евгений Дадонов. Для него эта шайба стала первой в сезоне.