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Дадонов забросил девятую шайбу в сезоне. Видео

03:31
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Рейнджерс» (2:2, середина первого периода). На седьмой минуте отличился российский форвард «пантер» Евгений Дадонов, реализовавший большинство.

В 20 матчах на счету Дадонова (17) 9+8) очков.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков

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