Дадонов прервал безголевую серию и забросил 8-ю шайбу за сезон НХЛ в матче с «Торонто»

Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов отметился заброшенной шайбой на 1-й минуте 2-го периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто».

Этот гол стал 8-м в нынешнем сезоне для 35-летнего россиянина и прервал его безголевую серию, длившуюся 6 встреч. В общей сложности на счету Дадонова 11 (8+3) очков за 31 игру.

Встреча «Старз» и «Торонто» продолжается на стадионе «Американ Эйрлайнс Центр» в Далласе. Счет — 3:2 в пользу гостей.