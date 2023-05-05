Дадонов забросил 4-ю шайбу в этом Кубке Стэнли

«Даллас» удвоил преимущество во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Сиэтла».

На 10-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Евгений Дадонов. Для него это вторая шайба в этом Кубке Стэнли.