Дадонов забросил 24-ю шайбу в сезоне. Видео
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«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Флориду» (0:1, середина первого периода). На пятой минуте счет открыл Евгений Дадонов. Россиянин забросил 24-ю шайбу в сезоне. Его токнули вспину, после чего на скамейке запасных оказали медицинскую помощь.
Evgenii Dadonov para abrir o placar para os Panthers!pic.twitter.com/Crjo0sW78d#FlaPanthers x #SJSharks#BrasilTemNHL #HockeyTwitter— NHL Brasil (@NHLBrasil) February 17, 2020
Всего у Евгения 43 (24+19) балла в 59 встречах.
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