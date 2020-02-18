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Дадонов забросил 24-ю шайбу в сезоне. Видео

00:29
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«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Флориду» (0:1, середина первого периода). На пятой минуте счет открыл Евгений Дадонов. Россиянин забросил 24-ю шайбу в сезоне. Его токнули вспину, после чего на скамейке запасных оказали медицинскую помощь.

Всего у Евгения 43 (24+19) балла в 59 встречах.

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