Дадонов забросил 24-ю шайбу в сезоне. Видео

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Флориду» (0:1, середина первого периода). На пятой минуте счет открыл Евгений Дадонов. Россиянин забросил 24-ю шайбу в сезоне. Его токнули вспину, после чего на скамейке запасных оказали медицинскую помощь.

Всего у Евгения 43 (24+19) балла в 59 встречах.