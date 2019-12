Дадонов забросил 13-ю шайбу в сезоне. Видео

«Каролина» принимает «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:1, середина первого периода). Счет на восьмой минуте открыл российский нападающий «пантер» Евгений Дадонов. Он забросил 13-ю шайбу в сезоне. Всего на его счету 26 (13+13) очков в 35 встречах.

. @FlaPanthers' Evgenii Dadonov locks in the first goal of the game vs. the Hurricanes! ?



Catch all of the action LIVE now on FOX Sports Florida or FOX Sports GO! Live stream here: https://t.co/qMhMkKeoZo ? #FlaPanthers #NHL pic.twitter.com/XSy87IjmyC