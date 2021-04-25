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Дадонов забил «Ванкуверу» с острого угла, забросив 13-ю шайбу в сезоне. Видео

07:50
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Форвард «Оттавы» Евгений Дадонов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:4).

Россиянин отличился на 52-й минуте встречи и сделал счет 2:2. Дадонов набрал 19 (13+6) очков в 48 матчах НХЛ.

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