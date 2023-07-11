Дадонов: «Есть небольшое огорчение, что не сыграл на Олимпиаде»
Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов признался, что испытывает огорчение из-за пропуска двух последних Олимпиад.
«Есть небольшое огорчение, но ничего с этим уже поделать не могу», — приводит «РБ Спорт» слова Дадонова.
Также он ответил на вопрос, соскучился ли по сборной России.
«Да, конечно. В предыдущем сезоне моя команда не попала в плей-офф, апрель месяц — и сезон закончен. А раньше всегда была возможность еще в сборной поиграть. Надеюсь, что Россия вернется на международные турниры. Но что сделаешь в такой ситуации — принимаю все как есть. Сильно стараюсь не переживать по этому поводу», — добавил хоккеист.
В июне этого года 34-летний россиянин подписал двухлетнее соглашение с «Далласом». Отмечалось, что зарплата хоккеиста будет составлять 2,25 миллиона долларов в год.
Дадонов становился победителем чемпионата мира 2014 года в составе сборной России. Также на его счету серебро и три бронзы мирового первенства.
|Столичный дивизион
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|П
|О
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|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
|0
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
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|0
|0
|3
|Детройт
|0
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|0
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|4
|Монреаль
|0
|0
|0
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|5
|Оттава
|0
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|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
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|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -