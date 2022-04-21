Дадонов в матче с «Вашингтоном» забросил 20-ю шайбу в сезоне
Форвард «Вегаса» Евгений Дадонов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».
33-летний россиянин забросил шайбу на 43-й минуте и сделал счет 2:2.
На данный момент на счету Дадонова 40 (20+20) очков в 74 матчах сезона.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|77
|49
|28
|106
|2
|Рейнджерс
|77
|50
|27
|106
|3
|Питтсбург
|77
|43
|34
|97
|4
|Вашингтон
|76
|43
|33
|96
|5
|Айлендерс
|76
|35
|41
|80
|6
|Коламбус
|77
|35
|42
|76
|7
|Нью-Джерси
|76
|27
|49
|61
|8
|Филадельфия
|77
|23
|54
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|76
|55
|21
|116
|2
|Торонто
|77
|51
|26
|108
|3
|Тампа-Бэй
|76
|46
|30
|100
|4
|Бостон
|76
|47
|29
|99
|5
|Детройт
|77
|30
|47
|70
|6
|Баффало
|78
|29
|49
|69
|7
|Оттава
|77
|29
|48
|65
|8
|Монреаль
|77
|20
|57
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|76
|55
|21
|116
|2
|Миннесота
|76
|48
|28
|103
|3
|Сент-Луис
|77
|46
|31
|103
|4
|Нэшвилл
|77
|44
|33
|93
|5
|Даллас
|77
|43
|34
|91
|6
|Виннипег
|77
|35
|42
|81
|7
|Чикаго
|76
|25
|51
|61
|8
|Аризона
|76
|22
|54
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|77
|47
|30
|104
|2
|Эдмонтон
|77
|45
|32
|96
|3
|Лос-Анджелес
|78
|41
|37
|92
|4
|Вегас
|77
|41
|36
|87
|5
|Ванкувер
|77
|38
|39
|87
|6
|Анахайм
|78
|30
|48
|74
|7
|Сан-Хосе
|76
|30
|46
|72
|8
|Сиэтл
|75
|25
|50
|56
Результаты / календарь
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
|21.04
|03:30
|
Эдмонтон – Даллас
|5 : 2
|21.04
|05:00
|
Аризона – Чикаго
|- : -
|21.04
|05:00
|
Вегас – Вашингтон
|- : -
|21.04
|05:00
|
Сиэтл – Колорадо
|3 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|113
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|76
|111
|
|
Джонни Годро
Калгари
|77
|108
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|76
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|77
|50
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|51
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|61
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19
Новости