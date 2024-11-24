Дадонов в матче с «Тампой» забросил шестую шайбу в сезоне

Форвард «Далласа» Евгений Дадонов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

35-летний россиянин забросил шайбу на шестой минуте с передачи Ильи Любушкина и сделал счет 1:1.

На данный момент на счету Дадонова 9 (6+3) очков в 19 матчах сезона.