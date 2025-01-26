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Сегодня, 04:40

Дадонов в матче с «Сент-Луисом» забросил 13-ю шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Далласа» Евгений Дадонов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

35-летний россиянин забросил шайбу на восьмой минуте и сделал счет 1:0.

На данный момент на счету Дадонова 27 (13+14) очков в 49 матчах сезона.

Евгений Дадонов
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Сент-Луис Блюз
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