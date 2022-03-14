Дадонов в матче с «Коламбусом» забросил 12-ю шайбу в сезоне

Форвард «Вегаса» Евгений Дадонов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». 33-летний россиянин забросил шайбу на 29-й минуте и сделал счет 3:5. На данный момент Дадонов набрал 24 (12+12) очка в 59 матчах сезона.