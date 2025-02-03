Дадонов в матче с «Коламбусом» оформил дубль

Форвард «Далласа» Евгений Дадонов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

35-летний россиянин забил гол на 56-й минуте, сделав счет 5:3. Также на его счету заброшенная шайба на 52-й минуте.

В текущем сезоне Дадонов провел 52 матча, в которых набрал 29 (15+14) очков.