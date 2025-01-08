Дадонов в игре с «Рейнджерс» забросил 11-ю шайбу в сезоне

Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

На 16-й минуте первого периода он сократил отставание в счете до одной шайбы — 2:3. Для 35-летнего россиянина это 11-й гол в сезоне.

Всего у Дадонова в текущей регулярке 18 (11+7) очков в 38 матчах.