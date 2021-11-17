Дадонов получил рассечение носа в матче с «Каролиной». Игру останавливали, чтобы убрать кровь со льда

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Каролине» со счетом 2:4.

На предпоследней минуте встречи форвард «рыцарей» Евгений Дадонов получил рассечение носа после того, как клюшка соперника попала россиянину под визор. Игру пришлось остановить, так как сотрудникам стадиона пришлось убирать кровь со льда.

В текущем сезоне Дадонов провел 16 матчей, в которых набрал 8 (5+3) очков.