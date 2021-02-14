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Дадонов стал третьей звездой матча против «Виннипега»

03:43
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Форвард «Оттавы» Евгений Дадонов признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (2:1).

Россиянин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него четвертой в сезоне. Первой звездой стал форвард «Оттавы» Брэди Ткачак, забивший победный гол, вторая звезда — вратаря «Виннипега» Коннор Хеллебак.

После этого матча «Оттава» с 7 очками занимает седьмое место в Северном дивизионе, «Виннипег» с 17 очками — на четвертой строчке.

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