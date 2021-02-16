Дадонов стал первой звездой матча с «Торонто»

Форвард «Оттавы» Евгений Дадонов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (6:5 ОТ).

Российский нападающий сначала перевел игру в овертайм, а потом забросил победную шайбу. Второй звездой признан форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, третья звезда — нападающий «Оттавы» Коннор Браун.

После этого матча «Торонто» с 24 очками занимает первое место в Северном дивизионе, «Оттава» с 9 очками — на седьмой строчке.