Дадонов считает, что удача повернулась к «Оттаве» лицом

Форвард «Оттавы» Евгений Дадонов поделился впечатлениями после матча с «Виннипегом» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Хорошая победа, — цитирует Дадонова официальный сайт лиги 14 февраля. — Мы ждали ее очень долго, но теперь я надеюсь, что победы будут случаться куда чаще. Сегодня удача повернулась к нам лицом. В некоторых матчах мы играли хорошо, но не выигрывали. Сегодня все сложилось в нашу пользу».

Дадонов забросил одну из шайб в этой игре. Для него это был третий гол за последние четыре матча и четвертый в сезоне. Он был признан третьей звездой матча.