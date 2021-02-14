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Дадонов считает, что удача повернулась к «Оттаве» лицом

11:29
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Форвард «Оттавы» Евгений Дадонов поделился впечатлениями после матча с «Виннипегом» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Хорошая победа, — цитирует Дадонова официальный сайт лиги 14 февраля. — Мы ждали ее очень долго, но теперь я надеюсь, что победы будут случаться куда чаще. Сегодня удача повернулась к нам лицом. В некоторых матчах мы играли хорошо, но не выигрывали. Сегодня все сложилось в нашу пользу».

Дадонов забросил одну из шайб в этой игре. Для него это был третий гол за последние четыре матча и четвертый в сезоне. Он был признан третьей звездой матча.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/barbashev-and-volkov-among-top-russian-performers-february-13/c-321396778

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