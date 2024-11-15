Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:27

Дадонов реализовал буллит в матче «Далласа» против «Бостона»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Даллас» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

На 7-й минуте первого периода российский нападающий Евгений Дадонов реализовал буллит.

Читайте также
Семак культурно послал Дзюбу. Что произошло после скандального интервью Артема
Армения проиграла Фарерам в матче Лиги наций
Саперы приступили к обезвреживанию обнаруженной мины в квартире в Лобне
«Питтсбург» провел церемонию в честь 500-го гола Малкина в НХЛ
Саперы приступили к обезвреживанию обнаруженной мины в квартире в Лобне
Треть выехавших из Мариуполя на Украину беженцев вернулась в город
Популярное видео
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

НХЛ, расписание 15 ноября: «Рейнджерс» — «Сан-Хосе», «Тампа» — «Виннипег» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 19 11 8 24
2 Каролина 15 11 4 22
3 Вашингтон 15 10 5 21
4 Рейнджерс 14 9 5 19
5 Айлендерс 16 6 10 16
6 Питтсбург 18 6 12 15
7 Филадельфия 16 6 10 14
8 Коламбус 15 5 10 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 16 11 5 23
2 Торонто 18 10 8 22
3 Бостон 17 8 9 18
4 Оттава 15 8 7 16
5 Тампа-Бэй 14 7 7 15
6 Детройт 15 7 8 15
7 Баффало 16 7 9 15
8 Монреаль 16 5 11 12
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 16 15 1 30
2 Миннесота 15 10 5 23
3 Даллас 14 9 5 18
4 Колорадо 17 9 8 18
5 Юта 16 7 9 17
6 Сент-Луис 16 7 9 14
7 Чикаго 16 6 10 13
8 Нэшвилл 16 5 11 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 16 10 6 22
2 Лос-Анджелес 18 9 9 21
3 Ванкувер 14 8 6 19
4 Калгари 17 8 9 19
5 Эдмонтон 16 8 8 17
6 Сиэтл 16 7 9 15
7 Сан-Хосе 17 5 12 13
8 Анахайм 15 5 10 12
Результаты / календарь
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
15.11 03:00
Тампа-Бэй – Виннипег
 - : -
15.11 03:00
Оттава – Филадельфия
 - : -
15.11 03:00
Флорида – Нью-Джерси
 - : -
15.11 03:00
Рейнджерс – Сан-Хосе
 - : -
15.11 03:30
Баффало – Сент-Луис
 - : -
15.11 04:00
Миннесота – Монреаль
 - : -
15.11 04:00
Даллас – Бостон
 - : -
15.11 05:00
Эдмонтон – Нэшвилл
 - : -
15.11 06:00
Сиэтл – Чикаго
 - : -
15.11 06:00
Ванкувер – Айлендерс
- : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости